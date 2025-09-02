戴立安析賴民調：逼近基本盤　民怨未平

民調專家戴立安。（中評社 資料照） 中評社台北9月2日電／根據《美麗島電子報》8月民調顯示，賴清德信任度36.0%表示信任，另有55.1%不信任，創就任以來新高，值得注意是雲嘉南與高屏民眾超過5成2不信任。民調專家戴立安1日在廣播節目分析，賴清德民調下跌趨勢放緩，已經逼近基本盤，但不滿意度飆高，民怨未平，且還在擴大。



根據《美麗島電子報》8月民調，民眾本月對賴清德信任度而言，36.0%表示信任，創就任以來新低。另有55.1%不信任，創就任以來新高，未明確回答的有8.9%。值得注意是雲嘉南與高屏民眾超過5成2不信任。



民眾本月對賴清德執政的整體表現而言，有31.0%滿意，創就任以來新低。60.5%不滿意，創就任以來新高，並且首度超過6成，未明確回答的有8.5%。值得注意是雲嘉南與高屏也超過5成8不滿意賴清德執政表現，



根據《中時新聞網》報導，民調專家戴立安1日在廣播節目《POP大國民》分析指出，賴清德民調下跌趨勢放緩，已經逼近基本盤，看起來雖然止跌，但不滿意度飆高，民怨未平，且還在擴大。



戴立安說，賴清德從去年就職到現在的民調，有好幾群的民眾變動非常可怕。例如信任度，民眾往負向移動已經有38個百分點，20到29歲往負向移動有35個百分點，30到39歲幾乎移動44個百分點，大學以上有34個百分點。



另外，戴立安披露，雲嘉南和高屏民調也嚇一跳，從去年5月到這次民調，雲嘉南的信任度變動將近48個百分點；高屏更可怕，移動54.7個百分點！這是很大的板塊移動！



戴立安強調，信任度變化是對人的，是比較剛性的，不會因為一兩件事情會有重大變動，一定是累積的。就職1年3個月後變成如此情況，要扳回來絕對會超過1年3個月以上，甚至更久，這是很大的危機。