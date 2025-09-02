公有地擬租光電業者？翁曉玲：恐砍整片樹林

藍委翁曉玲。（中評社 資料照） 中評社台北9月2日電／中國國民黨籍“立委”翁曉玲日前提案，要求“國家公園”不得裝設再生能源發電設備。但綠營隨即帶風向狂批，指登山山友、山莊等多用太陽能裝置，營造輿論炸鍋。翁曉玲強調，有聽說國家公園一些公有地可能準備要租給光電業者，法規是針對2000瓩以上賣電的，會破壞山林砍掉整片樹林，才是要反對的。



翁曉玲為德國慕尼黑大學法學博士，曾任台灣清華大學科技法律研究所副教授、通訊傳播委員會（NCC）委員。2024年被提名為國民黨不分區“立委”，並成功當選。翁曉玲專長領域包括“憲法”、行政法、通訊傳播法規。



根據《中時新聞網》報導，翁曉玲1日在《千秋萬事》節目表示，看到高雄大樹區那一大片山頭被整個夷平、種了很多光電板之後，其實大家就有警惕。下一步可能會動到“國家公園”區，事實上也有聽說，“國家公園”區裡面有一些公有地，可能準備要租給光電業者？



翁曉玲強調，國民黨、民眾黨都想從現在的法規，不管是《再生能源法》或《環評法》，去設計更多限制規定，不要讓這些光電板去影響到“國家公園”區的環境自然生態。要禁止大型的太陽光電板進去。因為《再生能源發展條例》裡面所規定限制的光電設備，功率基本上是2000瓩以上，2000瓩以下的有些是由縣市政府去規定。而《再生能源發展條例》所要規定的對象，基本上是要有“賣電”的。



翁曉玲指出，自用的話，功率非常小，一般像氣象站、山友用的小木屋，就算裝了10片，可能頂多衹有5瓩，跟2000瓩以上的完全不能相比。所以不是山上不准用光電板，而是大型、可能會破壞山林的，把整片樹林給砍了，去種很多光電板，這個才是我們要反對的。



翁曉玲批評，民進黨政府故意要掀起對立，去造謠說她提出的法案，是連小木屋、玉山氣象站、排雲山莊都不能設置，絕對不是這樣！