賴滿意度下探　徐巧芯期待某家媒體民調救場

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北9月2日電／大罷免大失敗，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘面臨逼宮危機，連賴清德也稱“社會期待黨團幹部改選”，柯賴政爭的綠營內鬥戲碼持續上演。中國國民黨籍“立委”徐巧芯1日在網路節目表示，賴大選拿40%不服氣，覺得自己有過半，所以要大罷免，現在下探30%，可以期待某一家當初做出藍委大罷免告急的媒體怎麼做賴的民調。



徐巧芯1日在網路節目《吃飽來打臉》談“內閣”改組表示，好好溝通或許可以留下一些，但你就是那個態度，但你沒有辦法協商的話，那大家就掰掰！主持人朱凱翔提到，柯建銘現在恢復正常了，但賴清德還沒有，賴清德的“部會”首長還是這個樣子？徐巧芯說，可是你的民調就會愈來愈慘！



徐巧芯提到，已經連續，從一開始的《TVBS》民調，或許他們還不信。到《美麗島電子報》只剩31%的時候，那已經很恐慌了，因為那已經是稍微偏綠一點點的。《震傳媒》也給他來個30多趴！所以他本來還一直覺得他是有過半的，一直覺得我們說他40%、我們60%，他們不服氣！



“他覺得他有過半，所以要大罷免！”徐巧芯強調，大罷免的話，就可以看出民意了，告訴大家，“我不是40%！”但是呢？從本來我們揶揄的40%，變30%了！然後還在持續下探當中。朱凱翔說，現在蠻期待某家的民調，因為畢竟當年馬英九的9.2%是該媒體做出來的，很期待該媒體幫我們試試賴清德的水溫，到底是多少？徐巧芯表示，另一家媒體的民調也可以期待一下。



徐巧芯說，因為當初做大罷免的民調的時候，是混著一起做的，做成撒尿牛丸，什麼楊瓊瓔也要被罷免、那個也要被罷免。朱凱翔指出，平均5成7以上！徐巧芯直呼，難怪柯建銘說什麼大罷免大成功，他今天又講說不管成功還是失敗，“我就說，沒有成功的部份啊？沒有啊！”