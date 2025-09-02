新版財劃法計算有誤差？ 郭正亮曝綠背後陰謀

前綠委郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北9月2日電／“立法院”即將審查明年度政府總預算，這也是新版《財劃法》上路後首度預算編列，卻立刻引發爭議。前“立委”郭正亮推測，“背後是不是有更大的陰謀？逼你去‘釋憲’”，最後就是“立法院”對撞，預告“立院”下會期大衝突山雨欲來！



部分縣市統籌分配款比當初修法試算還少，“財政部”將問題推給當初修法時的公式問題。



中國國民黨籍台中市長盧秀燕1日指出，“立院”已通過新法，“行政院”應確實配合早點下預算，不要再拖延。她指出，一般性補助款不該由中央審查分配，可能會變為“看顏色審查”。



國民黨籍台北市副市長李四川表示，由“中央”把本來核定的一般補助款改成申請制，地方難以推估“中央”到底要核定多少補助，將造成地方政府編列預算有很大困擾。



郭正亮1日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，“中央”搞一個大帽子，說要讓各縣市資源比較平均，可是“中央”有“中央稅”，例如關稅，可以補助地方縣市，例如交通建設。財劃法是分享營業稅、營所稅、貨物稅等固定比例，怎麼可以移動？這不是讓“中央”調撥的，本來就要給各縣市固定款項。



郭正亮質疑，現在是原本地方可以分到的，“中央”要挪動，開什麼玩笑？只因為北北基桃都是國民黨執政嗎？這真的是屬於行政權能決定的嗎？



郭正亮推測，背後是不是有更大的陰謀？就是“逼你去“釋憲”，因為地方既不能接受，又不能阻止，因為錢在“中央”手上。地方政府只能政治對決，由“立法院”出手。另外就是“釋憲”，大法官就要補足，國民黨也會擔心。



郭正亮預言，最後就是“立法院”對撞，國民黨就會揚言扣“中央”某些預算，這就是預告“立院”下會期大衝突山雨欲來！這個政府真的沒藥救。