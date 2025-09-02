“國安會”3副秘均齡37歲　藍白質疑新手村

台“國安會”副秘書長趙怡翔。（中評社 資料照） 中評社台北9月2日電／為強化國際、區域情勢、境外敵對勢力滲透及灰色地帶挑戰之因應，賴清德任命四位“國安”團隊新職，原台“國安會”副秘書長徐斯儉及副秘書長劉得金出任諮詢委員，民進黨籍台北市議員趙怡翔、“總統府”發言人李問則接任台“國安會”副秘書長職務。對於台“國安會”包括林飛帆在內的3個副秘平均年齡僅37歲，在野“立委”表示擔憂，批評這是“不成熟的人事改組”。



由於“國安會”3位副祕書長，現任林飛帆和新任趙怡翔都是37歲、李問36歲，引發在野質疑。



媒體報導，中國國民黨籍“立委”馬文君表示，感覺“國安會”變成是讓年輕人“刷經驗”的地方，民進黨不應該把“國安會”當作“新手村”。



國民黨“立委”葉元之表示，“國安會”3席副祕書長都拿來培養民進黨的青年，給人“國安”團隊專業不足的觀感，過去這個位子都由在“國防”、外交等“國安”方面專業的資深人員擔任，感覺比較多元、穩定，能夠因應各種“國安”情勢考驗，如今狀況確實令人擔憂。



台灣民眾黨“立委”林國成指出，“國安會”涵蓋外交、“國防”、兩岸，現在這些人有哪一個人瞭解“國安”問題？這是不成熟的人事改組，自己對此並沒有什麼期待且感到悲觀，希望不要將台灣人民當成“試管嬰兒”。



民眾黨“立委”張啟楷則認為，李問與趙怡翔兩人均歷練不足，顯見“賴政府”不重視“國家安全”。



民進黨“立委”王定宇則肯定這項人事安排，代表民進黨政府願意為才能適當的年輕人提供更大的舞台與機會。