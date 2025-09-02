黃國昌爆中科院人員販售機密　嗆問顧立雄？

黃國昌PO出中科院標案機密文件。(照:黃國昌臉書) 中評社台北9月2日電／台灣民眾黨主席、“立院”黨團總召黃國昌今天表示，中科院負責產製、維修軍方各項武器系統，每年取得的預算高達近千億台幣，然而經常不受政府採購法等相關規範，自成體系地辦理相關招標採購，更有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。



黃國昌向“國防部部長”兼中科院董事長顧立雄發問：這些為謀私利罔顧“國安”之貪腐劣行，都不知道嗎？還是睜一隻眼、閉一隻眼，有錢大家撈？



黃國昌今早在臉書發文指出，中山科學研究院不僅執行台灣軍方各軍種的委託研究，更負責產製、維修軍方各項武器系統，每年從軍方單位取得的預算高達近千億台幣，可謂在防務自主上扮演關鍵角色，中科院的標案機密資訊，豈是可以拿來進行兜售。



黃國昌說，中科院以“財團法人”的型態組織，然而各項高額經費的採購，經常不受政府採購法等相關規範的管制，自成體系地辦理相關招標採購，而內部控管卻是一塌糊塗，不僅成為滋生貪腐弊案的溫床，更可能因此洩露重要軍事防務機密。



黃國昌表示，過去幾個月，竟然有內部人員拿著中科院鵬園院區智慧監控指管系統的標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，行徑之乖張，令人不敢置信。更離譜的是，這還不是單一個案，背後還涉及一整串軍事採購弊案。