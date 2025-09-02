藍委轟綠苛扣地方補助　蔣萬安不滿申請制

藍委葉元之。（中評社 資料照） 中評社台北9月2日電／“立法院”即將審查明年度政府總預算，新版《財政收支劃分法》上路後首度編列預算。中國國民黨籍“立委”葉元之分析，“中央”給地方的錢有三種方式，一是財劃法的統籌分配稅款，第二是計劃性補助款，第三是一般性補助款。現在發生問題的，首先是統籌分配稅款水平分配的計算公式，其次就是國民黨籍台北市長蔣萬安抗議的一般性補助款改為申請制。



葉元之質疑，預算沒有變少，今年是新台幣2兆9千多億，明年是3兆多，為何還要苛扣地方的一般性補助款？多的錢花到哪裡？是不是又要給綠友友？



根據《中時新聞網》報導，藍委葉元之1日在中天電視《大新聞大爆卦》分析，統籌分配稅款有2個部分，一、是“垂直分配”，亦即稅款多少歸“中央”？多少歸地方？早期是6成歸“中央”，4成歸地方。後來是7成5歸“中央”，2成5歸地方。去年修財劃法，大約是6成多歸“中央”，3成多歸地方。二、是“水平分配”，去年修法時有一項公式，現在結果出來和大家想的不太一樣。有些縣市例如金門、馬祖發現居然減少，問題出現在水平分配的公式上。



計劃性補助款是指地方訂計劃向“中央”申請，例如治水、軌道等，這會出現誰和“中央”關係好，就會多給一點。



葉元之解釋，“現在是一般性補助款出問題”，“中央”指定地方要做的事情，因為地方財源不足，所以“中央”用一般性補助款補貼給地方。例如時任“行政院長”蘇貞昌當時要求“班班有冷氣”，冷氣要電費，因此“中央”透過一般性補助款給地方。



葉元之指出，“結果‘行政院’改變作法”。現在一般性補助款放在“中央部會”，地方要的話去申請，例如學校要冷氣電費，那就申請。這時“中央”就不一定要給地方，並且以前是給百分之百，現在搞不好只給百分五十，剩下自己去想辦法。蔣萬安抗議的就是這件事。



