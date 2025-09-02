台經院：台製造業連3月亮景氣衰退藍燈

製造業景氣信號之燈號與信號值。(圖:台經院提供) 中評社台北9月2日電／台灣經濟研究院今日公布，2025年7月製造業景氣信號值為8.48分，較上月修正後之9.86分減少1.38分，燈號續呈代表景氣衰退的藍燈，為連續第三個月呈現藍燈。



台經院表示，全球第二季經貿表現受惠於美國關稅政策提前備貨效應而展現韌性，然隨著關稅囤貨效應消退，美中日製造業PMI仍處於緊縮階段。在台灣製造業方面，AI創新應用蓬勃發展，帶動電子及資通產品出口成長，惟傳產因需求低迷，出口增幅相對疲軟，加上新台幣匯率相較上年同期升值，以新台幣計價，進出口及外銷訂單年增率增幅縮小，影響需求面表現；以新台幣計價之出口物價指數及生產者物價年減幅擴大，衝擊售價面指標表現。



台經院指出，股市在晶片大廠法說釋出樂觀營運，帶動相關類股走強，惟市場觀望貿易談判結果，台股相較上年同期出現價漲量縮，加上製造業廠商看好未來半年景氣表現較上月調查明顯減少，拖累經營環境面指標表現。因此，製造業景氣信號值由114年6月之9.86分，減少1.38分至7月之8.48分，燈號續維持代表景氣衰退的藍燈。



台經院說，整體而言，7月製造業景氣信號值較上月數值下跌，主要來自出口物價、生產者物價及銷售等指標年減幅擴大。加上本月新台幣匯率年升值幅度較上月進一步擴大，以美元計價的產品售價或營收年增較上月數值縮小，壓縮廠商獲利空間。另受美國關稅政策期限將至，客戶積極拉貨，帶動資通與視聽產品及電子零組件出口增幅仍維持高檔，機械、化學品及電機產品受惠半導體需求，出口增幅增加，惟基本金屬及其製品、塑橡膠及礦產品等傳產類出口年增率為下滑或負成長，抵銷部分出口成長動能，使7月製造業景氣燈號續為代表景氣衰退的藍燈。