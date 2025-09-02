工總陳進財：台經濟正在向下跌　需非常重視

工總副理事長、穩懋半導體董事長陳進財接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月2日電（記者 鄭羿菲）針對美國對等關稅，台灣工業總會副理事長、穩懋半導體董事長陳進財2日表示，匯率加上關稅對中小微型企業是雙重打擊，8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）甚至已跌到47.9%，顯示經濟正在往下跌，政府需要非常重視。媒體追問，傳統產業界已出現倒閉現象？陳進財說，倒閉我們不敢講，但絕對是很沈重的負擔。



陳進財說，4月份新台幣升值最高達13%，再加上“20%＋N”的關稅，對中小微型企業是雙重打擊、是不可承擔之重，政府應該重視這樣的問題。台灣製造業採購經理人指數（PMI）已經連續3個月都在50%以下，以顯示台灣經濟是在往下跌，政府一定要非常重視，趕快想辦法幫助中小微傳統產業。



台灣工業總會2日上午召開2025工總白皮書發表記者會，出席者包括：工總理事長、工信集團總裁潘俊榮，監事會召集人、聯華氣體榮譽董事長苗豐盛，副理事長、穩懋半導體董事長陳進財，副理事長、東和鋼鐵董事長侯傑騰，副理事長、永豐紙業董事長何壽川，副理事長、台灣紡織業拓展會名譽董事長詹正田，秘書長呂正華，及“總統府”副秘書長何志偉、台灣民眾黨政策會執行長賴香伶等人。