台工總潘俊榮：推內需自救　電價絕不能漲

工總理事長、工信集團總裁潘俊榮接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月2日電（記者 鄭羿菲）針對美國關稅對台灣的影響，工總理事長、工信集團總裁潘俊榮2日表示，現在國際不穩定、匯率也不穩定，台灣要靠自己，政府、公營事業應推動內需市場，先帶頭投資，才是台灣自救的辦法。最重要的是電價絕對不能調漲，盼政府想辦法補貼台電。



潘俊榮也說，“行政院長”卓榮泰對於房貸提到水龍頭要開大點，所以要金融來配合、利率應該採最低，把水龍頭打開、讓百工百業翻轉。



台灣工業總會2日上午召開2025工總白皮書發表記者會，工總理事長、工信集團總裁潘俊榮，監事會召集人、聯華氣體榮譽董事長苗豐盛，副理事長、穩懋半導體董事長陳進財，副理事長、東和鋼鐵董事長侯傑騰，副理事長、永豐紙業董事長何壽川，副理事長、台灣紡織業拓展會名譽董事長詹正田，秘書長呂正華，及“總統府”副秘書長何志偉、台灣民眾黨政策會執行長賴香伶等人出席。



潘俊榮會前接受媒體訪問表示，目前國際趨勢大環境，包括關稅、匯率的問題，對台灣傳統產業是相當大的衝擊，政府、公營事業應該編列預算推動內需市場，讓基礎建設動起來，要先帶頭投資，才是台灣自救的辦法，工總160個產業工會也會全力支持“賴政府”。



媒體問及，台灣下半年無薪假人數增加，對接下來工資審議委員討論最低工資有什麼建議？潘俊榮說，應該要給勞工更多補助，調漲最低工資是合理的，不然台灣大環境不好，物價又波動，勞工生活太困難，調漲工資是合理的。



潘俊榮強調，重點是電價絕對不能調漲，他也向“經濟部長”龔明鑫建議了，電價一漲，所有民生物價問題就來了，包括麵店、路邊攤都得承擔，盼政府想辦法補貼台電。