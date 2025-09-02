綠委陳培瑜避談逼退　讚老柯協商很厲害

綠委陳培瑜接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月2日電（記者 張穎齊）賴清德日前表態民進黨“立法院”黨團有必要改組，但民進黨“立法院”黨團總召柯建銘已表示將擔任總召到明年2月1日。民進黨籍“立委”陳培瑜2日表示，柯建銘身段柔軟，協商能力仍是很厲害，當然黨團在開議前對於改組部分，仍會回應民意。



陳培瑜2日在“立法院”受訪，媒體問曾任民進黨團書記長的陳培瑜在內六長都已卸任，僅剩柯建銘未卸任總召，柯建銘已稱要當到明年2月1日，不過黨團內逼宮柯建銘聲浪有放緩嗎？仍是有很多人連署改組？



陳培瑜表示，針對所謂逼宮說，其實黨團六長本來就要交接，而總召的任期本就是一年、到明年2月1日，當然大家覺得開議前要針對改組有更多討論，這機制是最重要的。在726、823罷免案後，府、院、黨、黨團都在積極回應民意，關注立法政策，黨團重組部分會回應民意急迫的需求。



陳培瑜還說，柯建銘在幾次朝野黨團協商過程中，身段已柔軟、有善意，柯建銘很厲害，而她相較之下是政治菜鳥，後續還有很多協商，但大家除了關注柯建銘與民進黨團外，也應看中國國民黨、台灣民眾黨團如何在下個預算會期中，針對關稅特別條例部分，如何與府、院有好的協商過程，才能通過預算推行政策。



她強調，民進黨無論是不分區、區域“立委”，都希望行政、立法能更順暢溝通，並針對風災、關稅議題上，將很多民意都直接陳情讓賴清德知道。



記者問，賴清德宣布3位新任“國安會”副祕書長，民進黨籍前台北市議員趙怡翔、前府發言人李問、現任林飛帆，3人平均年齡37歲，但藍委葉元之、白委林國成認為淪為民進黨青年培養場，專業不足、不成熟的人事安排。



陳培瑜回應，請在野黨“立委”與其質疑，不如跟這些新上任的專業人士聊聊，年輕不是拿來評價專業與否，很多人年紀大也會說些沒邏輯的話，比如有“立委”覺得自己有法學專業，結果帶頭做違法的事，政治人物怎能用年齡去評價年輕世代？如何向年輕人交代？