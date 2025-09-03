地方藍白合不合？陳琬惠：關鍵在“立院”合

民眾黨籍前“立委”、宜蘭縣黨部主委陳琬惠接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月3日電（記者 張穎齊）明年九合一縣市首長選舉，中國國民黨、台灣民眾黨是否合作共推人選，備受關注。台灣民眾黨籍前“立委”、宜蘭縣黨部主委陳琬惠接受中評社訪問表示，她努力再拚明年宜蘭縣長選舉，關於藍白在縣市長是否共推最強人選，關鍵仍在於“國會”藍白合的表現，會影響選民對選舉的看法，她是贊成藍白合推1人。



針對2026縣市首長選舉藍白合，國民黨在宜蘭縣派出藍委吳宗憲去經營，而長期耕耘宜蘭的陳琬惠，是否將與吳宗憲進行藍白競合、推1人？備受關注。



陳琬惠表示，她認為宜蘭縣在談藍白合前，因國民黨主席正在面臨改選，等國民黨主席人選出來後，民眾黨主席黃國昌會跟新主席充分溝通，當然藍白合不合，都要看接下來“立法院”的19日開議會期，“立法院”藍白合表現，都會影響民眾對之後選舉的看法。



陳琬惠，政治大學經營管理碩士EMBA，現任台灣民眾黨宜蘭縣黨部主任委員，曾任“立法委員”、台灣民眾黨“立法院”黨團主任、婦女救援基金會執行長、台灣公益團體自律聯盟秘書長等職。參選過2022宜蘭縣長、2024宜蘭縣“立委”選舉。



陳琬惠向中評社說，民進黨面臨大罷免大失敗，主因就是中間選民受不了民進黨籍“立委”在“立院”的所作所為，引起很多選民不滿，因此藍白監督合作的力道是重點。在宜蘭縣，她會繼續秉持希望藍白共推出最強人選，來為宜蘭鄉親服務，至於方法是什麼？怎麼談出最強人選？就交給藍白黨主席、黨中央決定。



她也提到，自己在宜蘭縣已選過縣長、“立委”共2次，而之前在當不分區“立委”時，責任區就是宜蘭，已跑了很多年，了解在地鄉親聲音。至於吳宗憲因都在“立院”忙碌，而她則能與地方溝通更多，持續努力將鄉親的意見實踐出來，她一直都以在地經營服務為主。

