台灣工總白皮書　促尋求兩岸和平共處

工業總會2日公布“2025工總白皮書”，左起呂正華、侯傑騰、陳進財、潘俊榮、苗豐盛、何壽川、詹正田、魏啟林。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月2日電（記者 鄭羿菲）台灣工業總會2日公布“2025工總白皮書”，針對包括國際經貿、兩岸政策等七大方面提出政策建議。在兩岸政策方面，工總主張，“避免誤判，尋求兩岸和平共處”，無論是從經濟或“國家安全”角度，台灣都應維繫好與大陸的關係，以確保台海和平穩定。在兩岸無法直接溝通對話之際，仍應善用民間經貿活力，透過交流增加溝通。



台灣工業總會2日上午召開2025工總白皮書發表記者會，工總理事長、工信集團總裁潘俊榮，監事會召集人、聯華氣體榮譽董事長苗豐盛，副理事長、穩懋半導體董事長陳進財，副理事長、東和鋼鐵董事長侯傑騰，副理事長、永豐紙業董事長何壽川，副理事長、台灣紡織業拓展會名譽董事長詹正田，秘書長呂正華，及“總統府”副秘書長何志偉、台灣民眾黨政策會執行長賴香伶等人出席。



2025工總白皮書以“新局—立足台灣的全球經濟戰略”為題，針對“產業發展”、“能源暨環境”、“賦稅暨金融”、“勞資關係暨人力資源”、“國際經貿”、“兩岸政策”、“智慧財產權”七方面，提出35個議題，138項政策建議。當前時勢下，工總建議政府可從“推動危老都更，擴大內需”、“協助業者因應新局下進出口的挑戰”、“務實解決全面缺工問題”及“檢討能源政策，並穩定工業電價”四大當務之急施政，振興經濟，發展民生。



2025工總白皮書提出的九大建議中，其中一項為“避免誤判，尋求兩岸和平共處”，工總表示，美國總統特朗普的“MAGA”重要目標是重塑全球新秩序，關鍵是中美關係的調整。在中美各有所需的前提下，很可能達成一定程度的協議，極大可能呈現“鬥而不破”的關係。台灣要成為“棋手”，關鍵在於戰略選擇。



工總指出，由於兩岸交流中斷，兩岸因缺少溝通導致誤解不斷，甚至對抗氣氛持續高漲，讓台灣各界極為憂心。兩岸關係嚴峻，也讓大陸限縮過去“惠台”經貿政策，如陸續停止對台農產品關稅減免、對特定產品實施反傾銷措施外，更進一步取消ECFA早收項目關稅優惠。雖整體來看，現階段對台灣經濟影響有限，但產業界憂慮大陸可能提出更多經貿舉措，進一步衝擊台灣傳統產業與中小企業動能。

