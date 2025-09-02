台工總發表2025白皮書　提四大當務之急

工總發表2025年工總白皮書。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月2日電／台灣工業總會2日發表2025年工總白皮書，面對美國加徵關稅、地緣衝突加劇、人工智慧技術及產品需求蓬勃發展，台灣產業面臨多項挑戰與機會，因此今年工總白皮書以“新局－立足台灣的全球經濟戰略”為題，針對“產業發展”、“能源暨環境”、“賦稅暨金融”、“勞資關係暨人力資源”、“國際經貿”、“兩岸政策”、“智慧財產權”七方面，提出35個議題，138項政策建議。



工總並建議政府可從四大當務之急進行施政，包括：“推動危老都更，擴大內需”、“協助業者因應新局下進出口的挑戰”、“務實解決全面缺工問題”及“檢討能源政策，並穩定工業電價”。



工總為充分掌握台灣製造業面臨的挑戰，以及各個不同產業在政策需求的取向與優先順序，針對所屬160個產業會員公會進行問卷調查。調查發現，缺工（70.5%）、減碳政策（59.0%）、國際經貿（55.2%）、能源政策（52.4%）及產業轉型（50.5%）等5項議題，有過半數產業公會認為是台灣產業目前面臨挑戰最大、最關切的議題。



盱衡當前時勢，工總建議政府可從“推動危老都更，擴大內需”、“協助業者因應新局下進出口的挑戰”、“務實解決全面缺工問題”及“檢討能源政策，並穩定工業電價”四大當務之急施政，振興經濟，發展民生。

