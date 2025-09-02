龔明鑫：薪資調漲會對中小企業造成衝擊

龔明鑫。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月2日電（記者 方敬為）台“經濟部長”龔明鑫1日走馬上任，今天就到中部與台中、彰化產業界座談，對於業界關注的基本工資與電價調整議題，他受訪表示，台灣目前呈現產業結構成長兩極化，薪資調漲會對中小企業造成衝擊，計算公式可能不那麼適當，“經濟部”會向“勞動部”溝通、權衡；電價方面，台電公司還在蒐集資料，將評估並提供給電價審議會，尊重審議會決議。



龔明鑫就任“經濟部長”隔天，2日就到台中、彰化關心機械與水五金產業受美國對等關稅衝擊情況，上午先參訪台中上銀科技公司營運總部，與當地機械業者座談。下午赴彰化縣參訪台灣新吉利衛浴設備公司，並與水五金業者交流座談。



針對產業界關心的基本工資與電價調整議題，龔明鑫受訪表示，今年上半年台灣總體經濟表現不錯，按照公式確實要調整基本薪資，但當前產業結構兩極化，高科技表現強勁，傳產及中小微企業卻承受明顯衝擊，因此計算公式在今年不是那麼適當，“經濟部”會向“勞動部”溝通，看如何能夠平衡勞資雙方需求。



電價調整方面，龔明鑫說，電價需要經過審議會決議，現在台電正在收集相關資訊以供審議會參考，“經濟部”也會提供產業界的看法，最終還是要尊重審議結果。



至於“經濟部”幕僚傳線上表單，讓“立委”配合選填拜會時間，引起委員不快。龔明鑫說，他對此事表達歉意，無論他本人或者部會同仁要拜訪委員，基本上還是要以委員的時間為主。