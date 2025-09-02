盧秀燕樂當帶貨女王　推銷社福機構中秋禮品

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月2日電（記者 方敬為）中秋佳節將近，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持市政會議時表示，她最近有幾個本身有在使用的商品，受某些原因大熱銷，被媒體稱為“帶貨女王”，所以她今天真的要帶貨一下，台中有許多社福機構推出中秋禮品，她要鼓勵民眾中秋送禮時可以多採購這些弱勢族群製作的禮品，價錢合理，CP值超高，又能做公益，歡迎選購。



盧秀燕先前因勘災時完妝的粉底液，遭綠委王義川調侃，引發“粉底液之亂”，網友聲援，讓產品大熱賣。另外在823大罷免輔選時，隨身防曬噴霧，也成為熱搜話題，被封為“帶貨女王”。



盧秀燕2日主持市政會議，自嘲今天真的要來直播帶貨，拜託大家捧捧場，中秋節要到了，拜託全台民眾看過來，中秋送禮首選社福團體的優良商品，台中市社會局有彙整型錄，民眾可以上網選購。她強調，這些都是身障團體或庇護工場朋友用心製作，經過主管機關審核，品質有保障。



盧秀燕說，現代人過中秋節送禮不限月餅，身障團體中秋商品還有洗碗精，更透露自己有使用，品質很好，另外還有區域清潔服務，辦公室居家可以委託打掃，或濾掛式咖啡等，商品五花八門，歡迎大家踴躍選購。