國民黨秘書長黃健庭10日率團訪陸

國民黨秘書長黃健庭。（中評社 資料照) 中評社台北9月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨秘書長黃健庭10日將率團訪問中國大陸，他今天向中評社表示，此行單純參加台商活動，和台商交流，是之前就預定好的行程，且訪問團約5人多是黨內幹部，並沒有黨籍“立委”隨行，目前也沒有和大陸官方人士會面的安排。



黃健庭此次組織的國民黨訪問團，預計將從9月10日起至9月18日訪問大陸，從深圳登陸，接著前往東莞、瀋陽，最後一天轉機至北京然後返台，將參加“東莞台灣名品博覽會”、“瀋陽台商協會30週年慶典”等活動。



黃健庭今天接受中評社訪問時表示，黨主席朱立倫很重視大陸台商的交流，之前都由他和副主席夏立言輪流率團前往大陸各地訪問台商，瞭解他們的需求，此次輪到他帶隊，出席“東莞台灣名品博覽會”和“瀋陽台商協會30週年慶典”兩個台商活動。



黃健庭說，訪問團是大約僅有5人的小團，名單他不方便公布，但多是黨內幹部和一些年輕人為主，沒有黨籍“立委”隨行，是一個非常單純的台商交流活動，且是很久之前就規劃好的。



將隨行的國民黨大陸事務部主任林祖嘉則說，國民黨和大陸的交流一直都持續，國共之間的溝通交流也都沒有問題，只是之前面臨大罷免時，怕被拿來做文章，比較低調些。



林祖嘉說，此行目前並沒有和大陸官方人士會面的安排，最後一天會到北京，主要是因為要轉機，因瀋陽沒有飛台北的飛機，所以必須先轉到北京，再從北京飛回來。