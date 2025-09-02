台傳產陷40年最大挑戰！工總苗豐盛憂失業潮

工總監事會召集人、聯華氣體榮譽董事長苗豐盛。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月2日電（記者 鄭羿菲）台美持續協商“20%+N”臨時性關稅，及半導體232條款調查。工總監事會召集人、聯華氣體榮譽董事長苗豐盛今日表示，面對關稅海嘯，許多傳統產業、中小微企業可能陷入經營困境，必須咬牙苦撐這40年來最大的衝擊，製造業員工有311萬人，傳統產業有8萬多家，佔整體製造業約9成。若這些產業陷入經營困難，可能會引發大規模的失業潮，呼籲政府加快、加大對受衝擊的產業與以紓困。



台灣工總副理事長、穩懋半導體董事長陳進財則表示，232條款對台灣的半導體產業影響會較小，因我們供應終端幾乎均是美前十大公司，也多在豁免名單中。



台灣工業總會2日上午召開2025工總白皮書發表記者會，工總理事長、工信集團總裁潘俊榮，監事會召集人、聯華氣體榮譽董事長苗豐盛，副理事長、穩懋半導體董事長陳進財，副理事長、東和鋼鐵董事長侯傑騰，副理事長、永豐紙業董事長何壽川，副理事長、台灣紡織業拓展會名譽董事長詹正田，秘書長呂正華，及“總統府”副秘書長何志偉、台灣民眾黨政策會執行長賴香伶等人出席。



陳進財表示，2025確實是驚濤駭浪的一年，對等關稅、半導體232條款調查、匯率升值等，再加上台灣製造業採購經理人指數（PMI）已經連續3個月都在50%以下，代表美國總統特朗普的動作已讓台灣經濟在冷卻中，甚至新聞也報導很多無薪假，這些徵兆都不容忽視。



陳進財說，希望政府面對全球經貿新局，能協助產業重新佈建新型全球供應鏈的重組，台美之間產業是互補關係，期待我們的大型產業能配合美國政府的政策，到美國分散生產能力，至於中小微型企業，則需要給予融資與輔導轉型。



陳進財指出，台灣的地位很特殊，因此很難加入很多國際經貿組織，但在特朗普打破自由貿易後，我們期待政府在雙邊或多邊的貿易談判與區域合作中能夠更加積極地運作。也建議政府對匯率的穩定，要有更積極的態度，雖然美國301條款不准各國操控匯率，但防禦性的需要重視，如4月匯率猛烈升值，政府也說存在禿鷹。對這些不正常的匯率變動，應該更加重視，否則對中小企業來說，是不可承擔之重。

