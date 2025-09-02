趙永茂：賴清德南台灣鐵票鬆動　不利民進黨

左起新竹清華大學通識教育中心兼任助理何志勇、前台灣大學副校長趙永茂、前“立委”陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月2日電（記者 張穎齊）大罷免大失敗，重挫民進黨聲勢。台灣大學前副校長趙永茂2日表示，罷免失利、風災復原，都使賴清德在南台灣鐵票鬆動，整體情勢對民進黨不利。但以前國民黨有優勢的兩岸、台美議題，現在卻都被民進黨掌握，國民黨要反省，不要不敢挑戰未來。不過，國民黨有這麼多優秀縣市長，2028大選是有機會的。



任教台灣大學政治學系的趙永茂2日上網路節目“志聖鮮思”，接受國民黨籍前“立委”陳學聖、新竹清華大學通識教育中心兼任助理何志勇訪問。何志勇問及，針對《美麗島電子報》8月28日最新民調，賴清德的信任度僅剩36%，施政滿意度也創下新低僅31%民眾表達滿意，如何看雲嘉南等縣市民及中間選民動向？



趙永茂表示，不訝異，賴清德2024就是獲得4成支持度，剛上任一陣子有到5成滿意度，迄今掉到僅剩31%。照理說雲嘉南應是賴的鐵票區，但近期已變化，例如國民黨籍雲林縣長張麗善執政，雲林縣逐漸朝向偏國民黨，賴在雲林支持度輸慘，這對民進黨不是好消息，尤其此次大罷免大失敗，加上台灣西部、南部這次風災，對民進黨賴清德的票倉是大傷害。



趙永茂指出，政府的災害復原不如預期，加上物價、經濟、電價、中南部的農業、中下游產業人民等，大環境都不好。台積電雖強，但台灣整體經濟社會呈現不安現象，導致賴的民調遭受大撞擊，中間選民加大對民進黨的不滿，但也未必就等於支持國民黨的群眾有增加很多。



他說，現在的台灣滿像1980到2000年的英國政府，那時英國是保守黨執政，地方是工黨，這就像民進黨執政，國民黨則長期掌握地方縣市首長席次，只是今年的情況，將會對民進黨執政不利。



陳學聖問，台灣選民結構是否正改變？趙永茂回，民進黨的支持者有呈現老化現象，原本6、7成的年輕人應都是支持民進黨、台灣民眾黨，但近期有出現改變，因台灣的民主選舉發展其實還是比日本、韓國成熟，年輕人很有想法，以前對國民黨批判地很厲害，但也會知道國民黨執政的地方政府表現很好。

