卓永財：消費投資縮手　不景氣周期過長罕見

上銀科技公司創辦人、總裁卓永財。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月2日電（記者 方敬為）美國對等關稅政策及台幣匯率波動衝擊產業，全台已近5千人實施無薪假，其中以機械業首當其衝。台灣老牌機械大廠上銀科技公司創辦人、總裁卓永財今天對此表示，這次對產業的衝擊與過去金融危機截然不同，不景氣周期過長，他建議業者要多方布局，並轉型升級，與時俱進，才能夠度過難關。



卓永財以上銀科技的狀況為例，企業除了傳統機械零組件銷售，也跟隨當前熱門的半導體業、AI、機器人產業，在零組件生產方面給予相對應的需求，所以即使有大量訂單因為美國關稅及台幣匯率而虧損，但供應半導體等產業方面的訂單卻是營利的，足以彌補調虧損的部分，因此上銀科技的營業額預估今年仍會有小幅度成長。



卓永財1989年創立上銀科技，總部設在台中，針對這波關稅及匯率衝擊，他表示，即便已在產業界經營許久，仍然是罕見情況，這次狀況與2008年的金融危機不同，當年是因為銀行放款持續擴充所導致的，這次剛好在前幾年碰上疫情，一般的不景氣周期大約1至2年就會結束，但是這次因為疫情緊接著出面美國對等關稅政策，使得不景氣情況沒有復甦跡象。



卓永財說，現在大家對消費、投資都縮手，以產業的連動效應來說，當消費減少，業者沒有訂單，機器設備就不會更新或者升級，導致整體經濟發展受挫，都是一環扣一環。現在買家下訂，基本上都是急件，有需求才下單，不像以前會為了往後的庫存或投資布局大量囤貨，因為現在不確定性太高，整個消費力道與過去產生高度落差。

