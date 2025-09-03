趙永茂：兩岸政治要彈性　勿過度倚美又怕陸

台灣大學前行政副校長趙永茂接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月3日電（記者 張穎齊）針對民進黨“賴政府”的對美及兩岸政策，台灣大學前行政副校長趙永茂接受中評社訪問表示，民進黨過度倚賴美國，對大陸害怕又沒信心，其實面對商業貿易與文化交流，兩岸政治可彈性，維持適當的經貿往來，否則不只台商苦，台灣、政黨的安全也受影響，不應一刀切。



針對台灣面臨美國關稅戰，傳統產業、製造、工具、機具、農漁業等皆受影響，又面臨ECFA兩岸經濟合作架構協議項目逐步取消。趙永茂表示，民進黨政府過度倚賴美國，對大陸沒自信又怕，他認為不需如此害怕，在商業、社會文化方面，都不用過度政治化，說不定就有新活路，若一昧政治化考量，對藍綠政黨的生存都不利，失利的更是台灣人。



趙永茂，台灣大學政治學系博士。歷任台灣大學行政副校長、總務長、社會科學院長、大陸研究中心主任、政治學系暨公共事務研究所教授、北京大學政治發展與政府管理研究所客座教授、暨南國際大學公共行政學系教授兼總務長、美國哈佛大學東亞研究所博士後研究、英國劍橋大學政治社會系博士後研究、多家外國大學訪問學人等。



趙永茂向中評社說，台灣必須以民為主，政治生命、經濟社會成長才能長遠。大陸的軍事、產業、資金技術都愈來愈強大，台灣也強、能生存，應盡量在和平架構下維持住貿易交流，多點自信心，相信大陸很多人也都支持兩岸經貿和平交流，台灣仍可走出自己的路。



他說，只要政府不要去刺激對岸，造成軍事對立與衝突，應採取“低調政治”，不用將經貿文化都一刀切，兩岸方面可彈性周旋，他認為大陸也會支持，台灣應避免去刺激大陸，他也相信國際對台灣的同情、支持不會減少，這才是政府真正重要的責任。政府不該老是經營政治，要經營經濟、文化，台灣才會更安全。

