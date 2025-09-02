沈伯洋稱遭偷拍報警沒用　北市警局：非事實

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北9月2日電／民進黨籍“立委”沈伯洋8月31日接受《話時代人物》節目專訪時聲稱，家門口停放的機車安裝針孔攝影機，用於搜集他的作息。去年10月間向大安分局報案後，警方也展開調查，最終發現並無偷拍情況，警方也傳喚該名重機騎士到案釐清，並詢問沈伯洋是否要對騎士提告，沈當時表示“不用”，但要求警方對他的住家周圍加強巡邏。而他今年8月31日到參加節目受訪時對此事卻表示“報警也沒用”，台北市警方強調絕非事實。



媒體報導，台北市警察局長李西河2日回應，警方當時調查認定為一般行車記錄器，查無不法事證。



台北市警方表示，去年10月接獲沈伯洋報案後就開始調查，在確認沈伯洋住家外並無被人裝針孔偷拍後也向沈回覆，並詢問是否要對該名重機騎士提告，沈當時也說不用，但沒想到上個月底沈在上節目提到此事時，卻指控警察查案無疾而終。



國民黨“立委”王鴻薇昨日也以“立委”辦公室名義發公文給“警政署”，表示為保護“立法院”所有“立委”人身安全，請警方說明為何沈伯洋當時聲稱遭偷拍並抄下歹徒車牌，警方查案卻無疾而終等相關問題，要求“警政署”限期回覆。



台北市警局昨天下午火速發出聲明表示，去年10月接獲沈伯洋告知住家被偷拍一事，就立即展開調查，並將調查結果回覆沈，事後也增派警力加強沈的住處巡邏及周遭安全維護，對於沈伯洋的“報警也沒用”說法，台北市警方強調絕非事實。



台北市警察局長李西河2日也對此案說明，警方去年10月獲報後，大安分局員警立即到場處理。警方經調閱周邊監視器影像及過濾車牌後，認定該裝置為裝在機車後方的行車記錄器，用以拍攝車後方路況，查無不法情事。警方表示，員警當下已向沈伯洋清楚說明，沈伯洋也表示接受，並且未提出告訴。警方當時也立即加派警力，執行巡邏勤務以維護沈伯洋及其家人的安全。