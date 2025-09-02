桃園副市長親戚連續被詐兩次噴飛3500萬

桃園地方法院。（中評社 資料照） 中評社桃園9月2日電／竹聯幫份子蕭姓男子去年3月與不詳詐團成員及陳姓律師等人合作從事詐騙，對桃園市副市長王明鉅親戚王姓婦人以假檢警模式誆騙抵押房產，騙走新台幣1500萬元；案經桃園地檢署偵辦起訴，桃園地院今天對部分案情先行宣判，此案被告中，潘姓仲介、陳姓掮客已與王婦賠償達成調解，法官依詐欺取財罪將2人各處有期徒刑1年，分別諭知緩刑4年及6月，詐團其餘被告仍審理中。



據瞭解，王婦先前還因他案被詐團以類似模式騙取鉅額現金，前後遭詐騙3500萬元，他案部分檢警仍在追查中。



媒體報導，桃園地檢署調查發現，蕭男為首的詐團去年1月打電話給王姓婦人，佯稱身分證、銀行帳號被冒用，涉及洗錢，須配合調查，否則涉嫌詐欺及洗錢案，恐牽連子女，並指示其以通訊軟體Line加入假檢警好友，並要求配合調查財產，須將資金提出控管，並抵押名下不動產。王婦陸續將財產交給詐團。



去年3月另案詐團紀姓、陳姓、李姓車手在彰化取款時被查獲，警方發現車手身上有要給王婦的“請求暫緩執行凍結令申請書”，致電王婦的兒子、女兒告知此事，並要求2人報案。



但王婦不信，還把女兒要她報警的對話紀錄給詐團看，詐團為安撫王婦，介紹是“自己人”的陳姓律師，陳也陸續把案件內容透露給詐團，還回報王婦就醫狀況。詐團後續又稱要監管資金，指示王婦上網搜尋理財達人查找土地掮客，使王主動找上潘姓仲介，去年5月24日由潘找掮客等人找金主，抵押王婦在桃園龍潭2筆土地借給王婦3000萬元。



款項在5天後匯入王婦帳戶，她則在假檢警、仲介陪同下，連2天提領1500萬元給詐團，王婦兒子發現有異才報警。王得知被騙後，精神嚴重不濟而前往醫院住院。



法院指出陳姓掮客稱犯罪所得33.9萬元，且與王婦調解，並願意以50.8萬餘元與對方和解，已經超越犯罪所得，依法減輕其刑。法院審酌潘、陳造成王婦財產損失，並因潘男協助洗錢，導致金流更難以追查，應予非難，並考量2人犯後坦承不諱，且皆與王婦調解，依詐欺取財罪分別判處有期徒刑1年、緩刑4年及6月。



另檢方同時起訴蕭男等人部分，還有另名陳姓婦人險些到當鋪抵押房產500萬元，但陳婦不敢進入當鋪，詐團才未得逞。此部分依詐欺取財未遂罪，蕭男處有期徒刑1年，吳姓掮客有期徒刑6月，可上訴。