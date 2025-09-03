度關稅難關　上銀卓文恒：布局兩岸及全球

上銀科技公司董事長卓文恒。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月3日電（記者 方敬為）美國對等關稅政策及台幣匯率波動衝擊產業，全台已近5千人實施無薪假，其中以機械業首當其衝。台灣老牌機械大廠上銀科技公司二代接班人、董事長卓文恒對此建議，業者要設法拓展多元市場，以上銀為例，在中國大陸、日韓、歐洲都有廠，這些廠是面向當地市場，沒有關稅問題。



卓文恒以上銀在大陸的營運為例，他指出，近期大陸正積極發展機器人與AI產業，看準相關需求，該公司就有相對應的關鍵零組件供應，透過垂直整合行銷，讓上銀得以在這波關稅海嘯當中，尋求有別於貿易外銷的獲利模式。



上銀科技於1989年由總裁卓永財創立，2019年交棒給兒子卓文恒，對於這波關稅及匯率衝擊，上銀董座卓文恒表示，多元布局以及產業轉型是分散風險的首要策略，上銀科技10多年來持續在兩岸及全球市場布局，並與時俱進呼應產業發展脈絡，所以面對這次關稅衝擊，縱使在貿易訂單方面銳減，可是其他部分的營利還是能彌補過來。



卓文恒提到，上銀科技在全球大概有14個據點，在中國大陸、日韓、歐洲都有廠，這些生產製造是面相地市場，也就沒有關稅的問題。例如，中國大陸正在積極發展機器人、半導體、AI等產業，上銀就垂直整合創新，推出五軸用的旋轉工作臺，以符應相關產業生產所需。



卓文恒說，上銀科技也從工業型機器人，推進到晶圓機器人，雖然上銀沒有研發製造人形機器人，可是會提供這些人形機器人所需要的傳動與零組件，上銀得以在相關產業鏈上佔有一席之地。除此之外，在美國的電動車大廠也與上銀合作，由我們提供生產所需的關鍵零組件，透過當地生產、製造、行銷，完全免除於關稅的困擾，他認為，這是台灣業者面對關稅海嘯有效的避險之道。

