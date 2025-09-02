柯文哲臉書批鏡週刊冷飯重炒　證明沒施壓

柯文哲臉書批，《鏡週刊》繼續拿柯文哲傳給彭振聲的便利貼冷飯重炒，只證明了一件事，柯文哲根本沒有施壓。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北9月2日電／台北地院持續審理京華城案，今天傳喚前台北副市長彭振聲出庭作證。《鏡週刊》報導，彭振聲證稱，自己去年已被偵訊逾30幾次，該講的都講了，關於柯文哲在黃色便利貼寫“加速行政流程”交給他，彭振聲表示，自己以為這是指京華城建照要趕快給、趕快蓋起來，但這不是他的職權。



對此，柯文哲臉書今天下午發文表示，《鏡週刊》今天繼續拿柯文哲傳給彭振聲的便利貼冷飯重炒，種種穿鑿附會其實只證明了一件事：柯文哲根本沒有施壓。



柯文哲臉書表示，彭振聲親自出庭作證，則是證明檢察官絕對有押人取供，讓被告在身心極度不適的巨大壓力下、用不正訊問的方式誘導、逼迫彭振聲認罪。



柯文哲臉書說，上午庭訊，檢察官一直不斷把京華城案各個不同時期的會議、進度、討論過程混在一起“混淆案情”。因為京華城其實很早就放棄爭取120284.39平方米的樓地板保障，轉向用都市計劃法第24條申請容積獎勵。而整個過程都必須透過都發局、都委會、都市設計委員會等多次會議，專家學者討論，絕非一個市長、副市長能夠隻手遮天、獨斷獨行。



柯文哲臉書指出，但京華城案審了一年，檢察官還在努力去脈絡化，略過各項合法合理討論，把一開始方案A（恢復樓地板面積保障）、跟最後完全不同的定案B（爭取容積獎勵）錯置，再把從A到B的討論與研議混淆，扣上罪名，甚至以“個別委員意見”去全盤否定大多數委員共識。



柯文哲臉書表示，彭振聲在作證時被問到，為何原本他都認為一切合法，最後卻認罪？彭振聲回覆：“因為檢察官跟我講說陳情轉研議，就算圖利。我說我也不是法律專長，檢察官是法律專長，檢察官說圖利，那我就認罪了。”

