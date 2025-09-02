邱毅：老柯提醒賴清德　防務預算要不要過

國民黨團幹部就職典禮，藍白綠三黨團總召有說有笑。（中評社 資料照） 中評社台北9月2日電／中國國民黨“立法院”黨團1日舉行新會期幹部交接典禮，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘也親自赴現場致賀，並與國民黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌有說有笑。對此，前“立委”邱毅2日在臉書發文表示，柯建銘是要向賴清德嗆聲，要是換掉他，防務預算就不用想三讀了。



邱毅說，柯建銘與在野黨兩位總召談笑風生，背景為國民黨團9月1日選出新三長的場合，“立法院”新會期將於9月19日開議，本會期最重要的議程是審查年度總預算，其中包括新台幣9495億元的新編“國防”預算，為歷史最高規模，這筆預算關乎賴清德對美國的承諾。



邱毅表示，柯建銘在近期黨團大會中再三強調“此時無聲勝有聲”，其意圖是警告賴清德不要逼迫他離任，否則可能與在野黨合作，導致總預算無法通過。柯建銘提出條件，他說他要做到明年2月1日任期屆滿。再說的白一點，就是他保證。只要下個會期繼續幹總召。他保證通過總預算，讓賴清德可以向美國人交待。



邱毅認為，柯建銘引用曹植七步詩的“相煎何太急”意在提醒賴清德，他在“立法院”32年的經驗，他卯起來是可以魚死網破的。柯建銘已出招。這招是攻敵之必救，正打中賴清德七寸要害。現在就看賴清德怎麼回招了。