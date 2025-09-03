辛炳隆：台無薪假暴增　關稅影響外擴服務業

台灣大學“國家發展研究所”兼任副教授辛炳隆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月3日電（記者 鄭羿菲）美國關稅重傷台灣傳統產業，台灣大學“國家發展研究所”兼任副教授辛炳隆接受中評社訪問，美國4月宣布對等關稅後，到7月台灣製造業多在趕單，直到8月真正的負面效果才浮現，“無薪假人數比起去年同期呈現暴增情況”。未來減班休假天數也可能增加，汽車產業很可能是重災區。且關稅影響將開始從製造業慢慢外擴到服務業。



台“勞動部”最新統計表示，全台共有191家企業實施減班休息（無薪假），影響4863人，創今年新高；與8月18日公布的3934人相比，短短兩週內增加了929人，反映景氣下行壓力，勞資雙方多以協商方式調整工時，避免直接裁員。



辛炳隆，美國康乃爾大學勞動經濟學博士，曾任中華經濟研究院經濟政策顧問、“勞動部”基本工資審議委員會委員、勞工退休基金監理會委員、就業安定基金管理委員會委員等，現為台大“國發所”兼任副教授、勞動與發展協會理事長。



辛炳隆說，目前政府提高無薪假差額補貼，勞工政策傾向鼓勵企業留住員工的“維持現狀”，尤其是需要技術的製造業更不會輕易解僱員工，失業潮現象應不會出現。比較令人憂心的是，製造業放無薪假，再加上民眾對台灣經濟可能不好的預期心理，台灣中央大學8月27日公布的消費者信心指數1個月就下降了1.07%，關稅影響將開始從製造業慢慢外擴到內需服務業。



台灣面臨新台幣升值、美國“20%＋N”關稅雙重壓力，台灣車燈外銷龍頭提維希、工具機大廠瀧澤科技、自行車前叉大廠育華工業均開始實施減班休息（無薪假）。據“勞動部”統計，截至9月1日止，全台已有245家企業，共4863人實施無薪假，而受美國關稅影響則有3055人；與8月15日的統計相比，實施無薪假多了54家企業、929人。

