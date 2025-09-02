周玉蔻罵趙少康拋妻棄子敗訴　拒分攤賠償

媒體人周玉蔻。(中評社 資料照) 中評社台北9月2日電／資深媒體人周玉蔻在臉書、媒體及民視節目指控，中廣前董事長趙少康拋妻棄子，趙憤而提告。法院一、二審均判決周玉蔻與《民視》連帶賠償新台幣200萬元，周玉蔻個人賠20萬元，民視已支付205萬餘元，並提告請求周玉蔻清償債務150萬。不過，周玉蔻今天開庭表示，是民視自己審核出錯，“我沒有告它就已經很好了”。



綜合台媒報導，現年72歲的周玉蔻自2021年起，在放言傳媒、民視節目“辣新聞152”、個人臉書指控，趙少康拋妻棄子、不認骨血、家暴等，遭趙少康提告求償。法院一審、二審認定，周玉蔻的言論部分並非事實，且未查證，因此判周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元，周玉蔻個人賠償20萬元。



台北地方法院今天開庭，民視委任律師指出，民視已加計利息支付給趙少康102萬6663元，之後又支付103萬1359萬元，總共已付205萬8022元，而依照民視與周玉蔻的合約規定，若周玉蔻造成民視損害，即可請求損害賠償，因此提告一部請求周玉蔻賠償150萬元。



周玉蔻委任律師則反駁，合約未規定連帶賠償內部應如何分擔，且本案依《民法》第280條但書規定，民視請求損害賠償，是由民視單獨負責，加上節目是預錄，播出與否、內容皆由民視決定，周玉蔻只是節目主持人，若有第三人請求損害賠償，應由民視全數負擔賠償金。



周玉蔻委任律師指出，判決是指“辣新聞152”節目要賠償200萬元，周玉蔻僅“單獨”賠償20萬元，而周玉蔻主持節目費用僅1萬5000元，若要賠償也只需負擔1.5萬元，至於相關主張會再具狀。



周玉蔻表示，節目中的廣告、YouTube收益，所有相關金錢的支出，本來就應該由民視全權負責，況且她作為主持人才領一點點的主持費，民視自己審核出錯，“我沒有告它就已經很好了”。



民視委任律師表示，判決是針對周玉蔻在放言傳媒、個人臉書及民視節目“辣新聞152”，賠償20萬元是針對周玉蔻在個人媒體及臉書的發文，不能把20萬元與連帶賠償的200萬元相互比較。對此，法官則諭知11月11日再開庭。