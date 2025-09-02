蔣萬安開學日親赴蘭雅國小　宣導鮮奶政策　

台北市長蔣萬安前往蘭雅國小發放禮物給小學生。（台北市教育局提供） 中評社台北9月2日電／9月1日是台灣小學開學的第一天，中國國民黨籍台北市長蔣萬安及台北市教育局長湯志民到士林區蘭雅國小迎接學生。除了宣導“鮮奶周報2.0”上路外，並表示針對硬體設備將持續投入經費改善。教育局表示，政策將持續以學生核心為方針，打造每個孩子自主學習、健康成長的教育環境。



蔣萬安表示，台北市深受家長及學童好評的“鮮奶週報”營養補給政策，自9月1日起將全面升級為2.0版本。解決以往學童在寒暑假或因學籍中斷無法領取補助的問題，改為全年無休、不中斷的營養補給制度。



蔣萬安說明，新制涵蓋所有設籍台北市或就讀本市幼兒園與國小的2至12歲學童，每位學童每周可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，由市府整合悠遊卡及7大通路合作提供。透過數位學生證或幼兒卡簡便領取，成為全台唯一結合全年供應、數位整合通路的營養支持系統。



蔣萬安同時指出，除了照顧孩子的營養，市府持續投注最大經費進行校園環境優化，讓孩子在更安全、舒適的學習環境中成長。今年度已完成近2000間普通教室改善，包含置物櫃、掃具櫃、牆面粉刷修繕等工程，並加速汰換課桌椅，提升學習舒適度。另推動“新世代學習空間”建置及大尺寸智慧觸控螢幕全面配置，打造數位互動的智慧學習場域。台北市教育局積極營造親師交流空間及樂齡共學場域，鼓勵家長與不同世代共同參與學校教育，形塑更友善的校園氛圍。