鍾東錦訪銅鑼國小　視察營養午餐供餐狀況

苗栗縣長鍾東錦2日前往銅鑼國小，關心午餐供應並參觀中央廚房，與學生共進營養餐。（苗栗縣政府提供） 中評社苗栗9月2日電／銅鑼國小設有中央廚房，是苗栗縣供餐制度重要據點，供應銅鑼國小、文林國中及新隆國小約850位師生。無黨籍苗栗縣縣長鍾東錦2日前往學校，實地關心午餐供應並參觀中央廚房，與學生共進高鈣營養餐。縣府編列逾9，700萬元推動“高鈣午餐計劃”，加碼每餐新台幣10元，結合在地食材與食農教育，確保學童營養均衡、安心健康，並鼓勵多跳繩促進成長。



苗栗縣政府自2023年起推動“高鈣午餐計劃”，2024年編列9700萬元經費推動“校園供餐質量升級－學生午餐加碼10元方案”，每人每餐補助10元。2025學年度總預算為9946萬830元。縣府同時要求各校每月至少使用2次苗栗在地農產品，支持地方農業，並結合食農教育課程，培養學童認識食材來源。這些政策旨在提升學生營養水平，讓家長更安心。



2日午餐菜單包括五穀飯、麻婆風味魚丁、香酥豬排、小白菜、酸菜雞湯、蘋果及鮮奶，孩子們吃得開心，將飯菜吃光光。縣長鍾東錦看到學生專心用餐，特別送上每位學生一包乖乖，祝福他們乖巧健康成長。



鍾東錦指出，午餐飲食不宜過於油膩或辛辣，採蒸煮的清淡方式較適合小朋友。麻婆魚丁搭配飯食，再加上炸豬排、蘋果及牛奶，可補充均衡營養。營養午餐應提供成長所需養分，每校皆有專業營養師把關，確保孩子身體發育。



鍾東錦分享個人經驗，提到妻子在女兒小時候會定期提供羊奶補充營養。上任後發現苗栗縣小朋友身高略低於其他縣市，因此特別重視午餐營養與課餘運動，鼓勵孩子多跳繩。他請家長放心，縣內140多所國中小各具特色，教育處用心辦學，讓孩子快樂學習、健康成長。



為保障學生用餐安全，苗栗縣政府已啟動跨局處聯合稽查小組，不定期前往學校、團膳廠商及食材供應商進行環境衛生稽查及午餐抽驗，確保學童吃得安心、家長放心。家長也可透過校園食材登錄平台或下載APP，即時掌握午餐供應資訊。



鍾東錦強調，縣府將持續提升午餐品質，結合教育、農業與社區力量，打造安全、營養、永續的校園餐食環境，讓學童“吃得安心、吃得開心、吃得健康”，同時增強家長對校園午餐的信心。