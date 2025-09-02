台灣海洋國際青年論壇　美日駐台機構合辦

“海委會副主委”黃向文主持(中)，美國在台協會高雄分處處長張子霖(右)、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史(左)等人到場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月2日電（記者 蔣繼平）台美交流持續在民間深化，由“海委會”、與美、日、菲駐台機構合辦的“台灣海洋國際青年論壇”2日在高雄進行頒獎，吸引來自14國、共162位青年組隊參賽，針對海洋相關議題提出構想與方案討論與競賽，共13支隊伍挺進決賽，最後由“不落蒂聯盟”、“鰭跡”兩支隊伍抱走金獎，也代表台灣亂丟菸蒂問題嚴重受到重視。



“海委會”2日舉辦第七屆“台灣海洋國際青年論壇”頒獎典禮，活動與美國在台協會高雄分處合辦，並首次加入日本、菲律賓等駐台機構合辦。今年有162位青年組隊參賽，分別來自北美洲、亞洲、歐洲及非洲的14個國家，針對海洋污染防治、資源循環、科技安全與教育推廣等議題，提出兼具創意與可行性的解決方案進行競賽。



頒獎典禮在高雄市鹽埕區的城市商旅高雄真愛館1樓會議室舉行，由“海委會副主委”黃向文主持，美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史等人到場參與頒獎並與學生互動。



論壇經過激烈初選，最終有13組團隊挺進決賽，包含青少年組6支隊伍、青年組7支隊伍，這幾支隊伍分別關注海洋漂流廢棄物、海洋酸化與海女文化的消失、菸蒂亂丟影響海洋環境、陸蟹釋幼避免路殺的危機、如何保護潮攤、海洋清潔行動如何進行、離島觀光與民生廢水汙染等議題。



經過一整天的評選，青少年組與青年組各選出金、銀、銅獎，另有智崴資訊科技公司贊助“企業贊助獎”，活動總獎金超過新台幣55萬元。今年度的金獎，分別由青少年組的“不落蒂聯盟”跨校隊伍、青年組的由中興大學老師學生組成的“鰭跡”隊伍獲得。



“不落蒂聯盟”由來自加拿大、日本、台灣等14所學校組成，帶隊老師吳成夫表示，台灣有非常嚴重的菸蒂問題，小朋友從一開始撿菸蒂，到倡議，朝向推動政府改變菸蒂政策，經過與其他國家學生交流，台灣菸蒂問題來自於政策不完善，盼迫使通路商及菸商做出相對應的改變。代表出席的學生黃陳希、吳昊翰也很開心藉此活動認識各國朋友。



“鰭跡”隊伍則是結合仿生設計與機械製作，設計更具有節能與推力的仿生魟魚，提出更環保的無人載具構想。

