綠官員指集遊修法不可襲警　游淑慧嗆不臉紅

針對郭雅慧指集遊修法不可襲警，台北市議員游淑慧在臉書發文表示看法。（照：游淑慧臉書） 中評社台北9月2日電／台灣民眾黨8月30日舉辦走讀活動，民眾在“總統”官邸外與警方爆發肢體衝突，造成8名員警受傷。而今早府發言人郭雅慧受訪時提及：“沒有任何人提出集遊法修法是可以攻擊警察”。對此，中國國民黨籍台北市議員游淑慧反嗆“民進黨不臉紅？”街頭陳抗暴力綠營認第二，沒人敢稱第一。



游淑慧今天在臉書發文表示，今早府發言人郭雅慧受訪時提及：“沒有任何人提出集遊法修法是可以攻擊警察”。



游淑慧說，是，不管任何活動、陳抗，攻擊警察都是絕對禁止的紅線，任何攻擊員警的暴力行為我都反對。



游淑慧接著表示，但什麼叫攻擊警察？什麼叫推擠而兩方受傷？我想畫面會說話，民進黨不需假正義。



游淑慧指出，她在台北市府的公務生涯，經歷過兩場最激烈的陳抗。一是2008年民進黨抗議陳雲林來台，抗議群眾用預先準備的石塊、排泄物和自製汽油彈攻擊警察，也讓蔡英文有了暴力小英的稱號。



二是2014年占據“立法院”、攻破“行政院”的太陽花運動。史上第一次“國會”被占據、“行政院”被攻破、連太陽餅都要被略奪吞食。



游淑慧表示，甚至後來民進黨議員還在議會要求，不准警方上訴提告。



游淑慧指出，如果破窗、偷食、強佔都只是公民不服從運動，那麼還講什麼集會遊行法。畫面最實在，不是只聽民進黨的嘴在說，有預謀地準備武器、有故意敵意主動出手的行為.…………是標標準準的襲警、攻擊警察。



游淑慧表示，坦白說，違法的集會遊行，三黨都有過，該依法移送就移送，這是決定發起時就準備好的代價。但街頭陳抗暴力，民進黨認第二，沒人敢拼第一。