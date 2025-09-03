吳宗憲：新主席唯一目標讓國民黨重返執政

藍委吳宗憲接受中評社訪問。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北9月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉將在10月18日舉行，黨籍“立委”吳宗憲向中評社表示，目前藍委間大多的共識就是，主席選舉最終誰出線就支持誰，唯一目標就是讓國民黨在2028重返執政。



對於外界矚目的台中市長盧秀燕選擇不參選黨主席，吳宗憲認為，盧決定不選，這應是盧團隊經過全盤風險評估後的結果，並不存在對錯的問題。不過從歷史經驗來看，若黨主席與大選候選人非同一人，確實容易出現指揮調度不順、資源整合困難的問題，這是未來盧秀燕要競逐大位時必須克服的挑戰。



國民黨主席選舉的領表登記作業時間從9月1日至5日延後為15日至19日。目前已表態參選國民黨主席者包括國民黨籍“立委”羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“立委”鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林和前“國大代表”蔡志弘等人。



吳宗憲接受中評社訪問時指出，黨內主席改選目前確實吸引了許多具不同背景的人士參與，角逐者眾，顯示出國民黨的活力。雖然競爭激烈，但多數藍營“立委”與基層的共識仍然很清楚，就是千萬不要再因內部矛盾而造成分裂，否則2028大選將難以逆轉。



吳宗憲強調，國民黨目前面臨的最大任務，就是先在2026地方選舉奠定基礎，並在2028重新贏回執政權。這個過程中，黨主席必須扮演整合派系、團結基層的角色，而不是僅僅成為一場選舉的管理人。他希望黨員在主席選舉過程中能夠保持理性，不要讓個人恩怨擴散為黨內對立。



吳宗憲分析，這些參選人各自擁有不同的支持基礎與主張，從強調兩岸交流的論述，到聚焦世代交替的呼聲，展現了國民黨內部多元的價值。他認為，這是一個正面現象，只要最後能夠形成團結，無論誰出線，都必須回到大局，就是如何帶領國民黨重返執政。

