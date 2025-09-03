林明賢：台傳產看不到未來　人才不來怎發展

中鋼集團企業工會理事長林明賢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月3日電（記者 蔣繼平）美國對台20%關稅採疊加稅率，導致許多傳產受到嚴重衝擊。中鋼集團企業工會理事長林明賢向中評社表示，傳產處境就是“不做等死，做了找死”，中小企業放無薪假，看不到未來，人才加速往高科技產業跑，這對中鋼這種大企業來說，未來長期發展也有不良影響，競爭力不夠都是隱憂。



台“勞動部”1日公布實施減班休息（無薪假）企業共245家、4863人寫今年新高，其中因受美國關稅影響而實施者共118家、3055人，較8月中旬統計增加45家、667人，也是關稅戰以來，首度突破3千人大關，無薪假情勢再惡化，機械設備業更是重災區。



南部有許多傳產，林明賢表示，鋼鐵業受到關稅最大影響的是中下游產業，譬如螺絲、手工具、工機具等，這些都是使用中鋼的原料，大家都在講的“不做等死，做了找死”，就是傳產的處境，但若中下游都不做、不叫原料，就會連帶影響到上游產業。



不滿中鋼被要求讓利後又改口稱幫助中小企業“團購”，林明賢表示，政府提出的政策，竟然是搞團購，團購就是讓利，團購是買大量、給折扣，但中小企業那麼多樣態，用的鋼品不一定是同一種，要怎團購？根本用偷換概念來包裝讓利的事實。



林明賢解釋，中鋼淬鍊一爐鋼至少要2百噸起跳，因為一個爐子3百多噸，中小企業買不到那個量，不可能為誰去特別開一個爐。他批，加在一起變團購，根本是騙外行，“經濟部”就是這樣子，先畫個箭，再要中鋼去幫忙圓謊。



政府一直以來都怠忽職守，林明賢再批，海外鋼品傾銷的問題，政府拿不出具體的對策，五年來的熱熔鋼品進口，已經從5萬噸變成75萬噸，增加15倍，台灣面臨關稅問題，更該注重公平貿易，但對中鋼提出的反傾銷申訴，不僅慢吞吞，也遏止不了。

