台積南京廠遭美斷許可　台官方：會提供協助

台“經濟部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北9月3日電／彭博2日驚爆，美國政府撤銷了台積電南京廠“驗證終端用戶資格（VEU）”輸送許可，衝擊其中國大陸成熟製程晶片製造。台“經濟部”2日深夜緊急回應，坦言此舉確實對南京廠營運造成影響，但評估僅占其產能3%，不影響台灣整體產業競爭力，將持續掌握狀況、提供協助。



台“經濟部”首先說明，美國政府取消對台積電南京廠VEU資格，代表未來進口每台美國設備，需單獨申請許可。意味著南京廠取得美國產業安全局（BIS)的許可，將從“綠色通道”模式（亦即授權允許取得美國管制貨品，無需逐批申請），回歸到須“逐案審批”的模式，此一發展，將會對該廠未來營運的可預期性造成影響。



“經濟部”表示，其次，台積電方面已發布聲明收到美方通知，知悉南京廠的VEU授權將於2025年12月31日起被撤銷。該公司說會在與美國政府溝通時，致力確保其南京廠的運營不間斷。



“經濟部”說，據悉，BIS上周也宣佈取消三星及海力士等兩家韓國公司VEU，因此評估此舉應非針對台積電或特定廠商。由於台美半導體供應鏈關係極為密切，且美方持續加強半導體管制措施，台灣業者應持續強化出口管制之法遵作為，以保障其權益。



“經濟部”表示，據瞭解三星DRAM約2成產能在中國大陸，海力士約4成，而台積電目前於中國大陸僅有南京廠涉及美國BIS管制項目（16奈米），評估僅佔台積電整體產能約3%、未來可能持續降低，且佔整體台灣半導體生產比例更低，不至於影響台灣整體產業競爭力。



最後，“經濟部”聲明，會持續與美方及台灣業者保持密切聯繫，掌握其狀況與提供協助。