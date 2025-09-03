國民黨主席參選爆炸　律師李漢中宣布角逐

永嘉法律事務所主持律師李漢中表態參選國民黨主席。（照片：李漢中YouTube） 中評社台北9月3日電／中國國民黨主席選舉將在10月18日舉行，在黨主席朱立倫表態交棒、黨籍台中市長盧秀燕無意接手後，陸續有人宣布參選，如今參選爆炸，再添一人宣布參選黨主席。永嘉法律事務所主持律師李漢中3日凌晨表態參選國民黨主席，他批評現在的國民黨，不僅支持度下降，連做個反對黨都不稱職，一個小小簡單的罷免聯署，竟也造成黨工被起訴，他要引領中國國民黨重生，回到“總統府”。



國民黨主席選舉的領表登記作業時間從9月1日至5日延後為15日至19日。目前已表態參選國民黨主席者包括國民黨籍“立委”羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“立委”鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林和前“國大代表”蔡志弘等人。



李漢中在抗戰勝利紀念日凌晨宣布參選黨主席，強調這個偉大日子本該屬於“中華民國”，輪不到“台獨”。眼下台灣的亂局，正源於賴清德的胡作非為，讓台灣陷入威權獨裁、政黨惡鬥、公庫掏空、能源政策失敗、對美談判失能等等。



李漢中認為，之所以會這樣，正是在野黨的失職，國民黨當然難辭其咎；現在的國民黨，不僅支持度下降，連做個反對黨都不稱職，一個小小簡單的罷免連署，竟也造成黨工被起訴；以小看大，正是國民黨的衰敗、無能，才造就民進黨的執政失能，“違憲”亂法。



李漢中說，他上任目標重拾黨核心價值，“什麼是核心價值？就是國父”，孫中山的三民主義、五權“憲法”，這是中國國民黨的靈魂、中心思想，扭曲、拋棄了它，就不是中國國民黨。

