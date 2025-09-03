美撤銷南京廠豁免　台積電：評估因應措施

台積電。（中評社 資料照) 中評社台北9月3日電／晶圓代工廠台積電昨日表示，已接獲美國政府通知，台積電（南京）目前的“驗證後最終用途”（VEU） 授權將於2025年12月31日撤銷，正在評估情況並採取適當的因應措施，致力於台積電（南京）營運不受影響。



彭博新聞報導，美國已撤銷台積電向其位於中國的主要晶片製造基地自由運送必要設備的授權，這可能會削弱台積電在舊一代工廠的生產能力。



美國日前聯邦公報，美國將撤銷美國英特爾（Intel）、韓國三星（Samsung）和SK海力士（Hynix）在中國取得美國半導體製造設備的豁免許可。台積電2日證實，公司也接獲美國政府通知，台積電（南京）目前的“驗證後最終用途”授權將於2025年12月31日撤銷。



台積電在聲明中表示：“台積電已收到美國政府的通知，我們將於2025年12月31日起撤銷對台積電南京工廠的VEU授權”；“我們正在評估形勢並採取適當措施，包括與美國政府溝通，但我們仍將全力致力於確保台積電南京工廠的不間斷運作”。



美國商務部2024年核發“經認證終端用戶”授權予台積電（南京）。這項正式的VEU授權取代之前商務部自2022年10月以來核發的臨時書面授權。



商務部這項VEU授權並未增加新的權限，確認美國出口管制法規所涉及的物品和服務得以長期持續提供予台積電（南京），供應商並不需要取得個別許可證。這VEU授權維持台積電（南京）生產半導體的現狀。隨著VEU授權將遭到撤銷，台積電（南京）未來營運將添增變數。







