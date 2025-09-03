謝龍介點名“國安”3嫩咖　嗆問賴二軍練兵？

藍委謝龍介批評，國家安全不是“刷經驗”的新手村。（照片：謝龍介臉書） 中評社台北9月3日電／賴清德公布最新“國安”人事異動，民進黨籍台北市議員趙怡翔、“總統府”發言人李問出任台“國安會”副秘書長。對於台“國安會”包括林飛帆在內的3個副秘平均年齡僅37歲，中國國民黨籍“立委”謝龍介2日在臉書發文批評，“國家安全”不是“刷經驗”的新手村，面對全球貿易、兩岸關係、地緣政治等，憂心平均年齡37歲的“國安”團隊，能否扛下這些前所未有的重責大任。



謝龍介強調，“我更擔心的，是賴清德你本人的意志”，像極了籃球比賽大幅落後時，總教練索性“五上五下”，把最年輕，最生澀，又或者是最不重要的板櫈球員換上場練兵，兼消化比賽時間。



謝龍介2日於臉書發文並喊話賴清德，指自己從賴當選台南市長，自己一路看到今天，即便全台都笑稱他“一生只監督賴一人”，但他也很少置喙有關於賴的人事安排，“直到這次，幾位年輕的‘國安會’副秘書長走馬上任，我想，我應該說幾句話。”



謝龍介指出，趙怡翔、李問、林飛帆，平均年齡37歲，年紀不一定是硬傷，“但這三位學經歷，是不是足以應付如今全球貿易戰，兩岸關係惡化，軍力失衡，地緣政治重新洗牌等”，這些前所未見的挑戰，確實令人憂心。



謝龍介說，他能理解賴想要凸顯團隊年輕化，給予年輕世代機會，這些想法並不是壞事，但“國家安全”，不是“刷經驗”的新手村，謝龍介指出，“國安”是影響台灣2300萬人安危的重大課題，一步走錯，代價可能就是國破家亡”。



“我更擔心的，是賴清德你本人的意志”，謝龍介強調，近期從黨到“內閣”，再到“國安”團隊的一些安排，像極了籃球比賽大幅落後時，總教練索性“五上五下”，把最年輕，最生澀，又或者是最不重要的板櫈球員換上場練兵，兼消化比賽時間。



謝龍介也點出隱患，難道賴清德在大罷免慘敗之後，接下來到2028年，都打算用這樣的陣容上場比賽嗎？“還是你另有盤算？恐怕不是台灣人民之福。”