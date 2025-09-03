不分藍白綠　都反對風電插旗東海岸

藍委吳宗憲、黃建賓等人2日召開“東海岸陸域風電”會議，要求停止東海岸的風電開發。(照片：吳宗憲臉書) 中評社台北9月3日電／不分藍白綠，地方反對風電插旗東海岸，來到最高點!“立法院”2日召開“東海岸陸域風電”會議，中國國民黨籍“立委”在會中一起綁上“逆風”布條，表示東部、屏東不是綠能實驗場，政府若再一意孤行，西部悲劇將在東部重演，呼籲官方立即調整路線。



除了藍委在“立法院”召開記者會，反對風電插旗東海岸外，台灣民眾黨宜蘭黨部主委陳琬惠昨日率宜蘭鄉親北上向“行政院”遞交陳情書反對，“要風機滾蛋”；另外民進黨宜蘭縣“立委”陳俊宇2日更邀“環境部長”彭啟明會勘，彭表達“不鼓勵、不支持”立場，允諾會以最嚴格標準審查。



《中時新聞網》報導，台亞風能之風電計劃從宜蘭一路想延伸到台東。其中，在宜蘭部分計劃從五結鄉至蘇澳鎮的海岸線，設置14部陸域風機。由於該地緊鄰蘭陽溪口重要濕地，屬敏感生態保護區，加上恐影響海岸線風景，遭致當地居民強烈反彈。另台亞風能旗下“東風電力”8月在台東大武舉辦環評說明會時，更遭當地民眾現場怒吼滾出去。



藍委吳宗憲指出，他們真正訴求是全面撤回開發案，他並舉彰化117座風機嚴重衝擊環境的案例就在眼前，且風電開發背後藏有各種土地炒作與融資套利黑幕，與綠能初衷背道而馳。台東藍委黃建賓指出，“經濟部”應拒絕轉送環說書，若真的送至“環境部”，“中”央必須展現魄力，比照彰化芳苑案例駁回，別再讓東部承擔錯誤政策。



宜蘭縣綠委陳俊宇2日邀“環境部長”彭啟明會勘、傾聽地方團體意見。陳俊宇憂心14支陸域風力發電機恐帶來低頻噪音與震動，影響居民生活品質。他呼籲政府正視民眾意見，不應成綠能開發犧牲品。