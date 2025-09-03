明年統籌款　台北1149億居冠新北人均最低

台“財政部”通知各地方政府2026年度普通統籌稅款分配金額與歷年比較表。(照片：台“財政部”官網) 中評社台北9月3日電／攸關地方政府重要財源，明年度普通統籌分配稅款出爐，除了連江縣外，多數縣市通知分配金額均增加，總額新台幣8488.2億元續創新高，年增幅90.2%；以台北市獲配逾1149.2億元居冠，人均可分到4.6萬元，反觀人口最多的新北市，人均分不到2.4萬元敬陪末座。



據“財政部”公布的普通統籌分配稅款明細，明年度通知分配金額總計8488.2億元，續寫歷史新高，比今年度通知分配金額增加4027.1億元。



《中央社》報導，除了連江縣外，其餘21個縣市的分配金額均呈年增格局，攤開各縣市情形，六都分走約4755.3億元，占總額56%，其餘16縣市及鄉鎮市分到近4成、約3387.4億元，另有部分因新版財政收支劃分法公式問題，無法全數分配，須待未來修法再處理。



觀察六都明年分配情況，依“內政部”7月人口統計資料計算，台北市1149.2億元居冠，人均可分到4萬6888元；新北市957.6億元，人均分到2萬3659元；高雄市757.8億元，人均可分到2萬7816元；台中市741億元，人均2萬5839元；桃園市652.8億元，人均2萬7770元；台南市496.7億元，人均2萬6761元。



雖然台東縣的統籌稅款通知分配金額僅193.3億元，但因人口數不到21萬人，平均每人分配統籌稅款高達9萬2457元，冠居全台；人口數31萬3000多人的花蓮縣，人均可分6萬9747元，排名第二；新竹市則以人均6萬5376元居第三。



離島方面，因新版財劃法規定公式，分子按本島各市縣及離島分開計算，分母則規定按全部“直轄市”及縣市計算，使連江縣較去年減少，因此以特別統籌稅款補足，通知分配金額約7.2億元，人均可分5萬3259元；金門縣48.3億元，人均3萬4648元；澎湖縣37.6億元，人均3萬5274元。



整體而言，有6個縣市平均每人分配統籌稅款不到3萬元，排名倒數第一的是新北市，人均2萬3659元；台中市人均2萬5839元次低；彰化縣2萬6708元倒數第三；台南市2萬6761元倒數第四；桃園市2萬7770元倒數第五；高雄市2萬7816倒數第六。