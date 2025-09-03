賴清德避談抗日　前綠委李文忠：不妥當

李文忠。（中評社 資料照） 中評社台北9月3日電／今年是抗戰勝利80周年，賴清德上個月於臉書上發文只提終戰而不提抗戰，2日主持軍人節活動則再提“終戰”2字。對此，台前“退輔會”副主委、前綠委李文忠2日表示，賴清德僅在上個月15日在臉書發表長文，紀念二戰終戰80周年，談及太平洋戰場，但對中國戰區抗戰卻隻字不提，“身為“中華民國總統”，無論如何是不妥當的”。



媒體報導，李文忠說，賴清德8月15日在臉書發表長文，紀念二戰終戰80周年，談及太平洋戰場，對中國戰區抗戰隻字不提。李認為，“終戰”是中性名詞，馬英九、朱立倫痛斥為“媚日”毋寧太過，應該是還活在80年前的仇日情結。



不過，李文忠話鋒一轉表示，然而身為“中華民國總統”，賴清德的作法仍是不妥，因為不同年代來台的同胞，包括400年前先行移民及1949年前後隨國府來台者，雖有不同記憶與價值觀，但利益相同、命運共通，應求同存異、互為表裡，才能維繫民眾團結，這應該就是蔡英文融合“中華民國”／台灣的緣由。



李文忠也指出，獨派及賴清德有強烈的使命感及危機感，急躁地想要統一民眾的正確認知，不幸的是1年多來，賴清德的台灣敘事多有偏頗舛誤，其結果是不利執政，不利擴大支持基礎，更不利於團結。