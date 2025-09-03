“中選會”委員提名延宕　藍白轟政治操作

“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北9月3日電／“中選會”有6名委員任期至今年11月3日，“行政院長”依規定應於8月完成提名，不過“政院”至今仍未提出新人選。中國國民黨籍“立委”賴士葆昨天質疑，是否要等大罷免結束後，規畫提名自己人？台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌則痛批“行政院長”卓榮泰，每次都將違法行政當日常，根本是民主“國家”之恥。



“行政院”回應，會在“立法院”下個會期開議後，將人事同意權送至“立院”審議。



“中選會主委”李進勇、副主任委員陳朝建、委員許惠峰、委員陳恩民、委員王韻茹、委員許雅芬任期均至2025年11月3日。依照“中選會”組織法”第3條第3項規定，“行政院長”卓榮泰應於委員任滿3個月前，依程序提名任命新任委員，然而至今仍未提名。



根據《中時新聞網》報導，藍委賴士葆表示，民進黨政府會這樣拖，就是因為大罷免尚未完全結束，大家都看得出這是政治操作。不過目前仍看不出綠營背後的盤算是什麼，難道是希望等到選舉過後再提自己人？尤其李進勇在這次選舉中的表現，讓人不得不做出這樣的質疑。



藍委翁曉玲說明，“中央”在之前提名通訊傳播委員會（NCC）名單時，一再拖延時間，這次也是一樣。完全沒考慮政府運作，故意擺爛，還是希望“行政院”盡快提出新名單。



民眾黨團總召黃國昌指出，“行政院”不可能不清楚“中選會組織法”規定。但沒有依法行政，也不是什麼太令人吃驚的事情，因為院長卓榮泰早已是目無法紀的慣犯。