北院明開庭審柯文哲交保案　謝龍介喊話法官

藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月3日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押已1年，台北地方法院明天將進行聲請具保停押訊問、裁定，各界矚目柯能否交保。中國國民黨籍“立委”謝龍介3日聲援表示，既然已起訴，法官應讓柯文哲交保，讓柯有更充分的時間為自己的清白奮鬥，也才能有真正公平的審判機會。



北院昨日持續審理京華城案，而前台北市長彭振聲是該案關鍵證人，在彭作證結束後，柯文哲委任律師陸正義認為已無勾串證人可能性，當庭聲請具保停押，審判長江俊彥諭知4日進行柯及中國國民黨籍台北市議員應曉薇延長羈押、聲請具保停押的訊問，在提訊後再做成裁定，攸關柯文哲被關押1年後能否交保走出看守所。



彭振聲昨天作證表達，他認為京華城案合法，但因為偵訊檢察官說是圖利，檢察官是法律專家，所以“我就認罪了！”



謝龍介3日接受媒體訪問表示，證人詰問只是訴訟程序的一部分，檢辯之間本來在法官面前是平等的，每個人都有最起碼的司法人權，且我們是無罪推定原則，既然已經起訴了，他強力主張法官應該要讓柯文哲交保，交保後才能可以有更充分的時間準備更多資料為自己的清白奮鬥，在法官面前與檢方對壘，這才是一個真正公平的審判。



謝龍介強調，維持一個人最基本的公平審判機會，法官應該納入重要考量，縱然是嫌疑犯，但依舊應擁有完備的司法人權。尤其是在這麼重大的案子，很多沒有直接證據的過程中，當事人被羈押在裡面，很難搜集為自己辯護的完整資料，釋放後可以用必要的限制，不需要再直接限制人身自由，讓柯文哲可以在法官面前與檢方完成公平的抗辯，最後法院做出的審判，才更符合事實。