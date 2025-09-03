連江縣統籌款不增反減　首長赴“立院”鳴不平

連江縣長王忠銘2日與藍委陳雪生、連江縣議會議長張永江等人，前往“立法院”向台“財政部”表達嚴正關切。（照片：連江縣政府提供） 中評社台北9月3日電／台“財政部”公布新版《財政收支劃分法》各縣市分配數額，連江縣統籌稅款僅得新台幣7億1300萬元，較修法前還少1000萬。中國國民黨籍連江縣長王忠銘2日與“立委”陳雪生、全體議員及四鄉鄉長到“立法院”表達不滿。台“財政部長”莊翠雲回應，期盼“立法院”各黨團盡速調整修法。



媒體報導，連江縣府表示，根據新法規定，離島3縣市合計獲配2.5%稅款，原本應大幅增加財政自主性，縮小與本島縣市差距，但明年度連江縣分配數卻比去年還少，與立法原意背道而馳，恐造成馬祖財政雪上加霜。以2024年度決算數據為例，連江縣自籌財源僅3.85億元，長期高度依賴“中央”補助，新法若不修正，地方甚至需舉債以維持基本建設與縣政推動。



王忠銘等人提出3點訴求，首先是調整計算方式，將“離島3縣市的加總”作為專屬分母，避免保障額度被稀釋；其次是分配未分配額度，離島尚有未分配款項，應依公平原則，平均或依財力等級以3：2：1比例分配。



最後則是追溯既往並補足財源，據估算未分配額度達120億元，建議“中央”修法追溯補撥，並於修法完成前，先撥付特別統籌稅款或一般性補助10億元，作為連江縣2026年度預算緊急運用。



對此，莊翠雲回應，尊重“立法院”修法意旨，期盼“立法院”各黨團盡速調整修法，避免造成離島縣市財政不利。