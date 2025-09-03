徐巧芯機場巧遇王義川求合照遭拒　網笑翻

藍委徐巧芯機場巧遇綠委王義川，假扮粉絲要求與王合照。（政客爽粉專） 中評社台北9月3日電／726、823大罷免大失敗，31名中國國民黨“立委”吃下無敵星星，民進黨“立法院”黨團七長則有6人請辭，其中包括最後表態辭去政策會執行長的王義川。有粉專放出一段影片，內容是國民黨“立委”徐巧芯近日出境，竟在機場巧遇王義川。她上前開玩笑地喊，“我是你的粉絲，可以跟你合照嗎”？結果王義川嘟囔1句，扭頭就走。



此影片被網友熱議：“我一定要湊一句諧音成語：芯詼義冷”、“不要玩他啦”、“那個肚子那麼大卻沒一點度量嗎”、“無敵芯芯”。



粉專“政客爽”2日深夜放出一段20秒影片，只見藍委徐巧芯臉上掛著黑色大墨鏡現身機場，突然發現常在“國會”碰見的綠委王義川也在附近。她親切上前攀談，還假裝不認識：“先生！你好，我是你的粉絲，可以跟你拍照嗎”？她隨即摘掉墨鏡說，“沒有啦，我是你的同事！認出來了嗎”？



王義川此時起身，扭頭就走，還嘟囔1句“不想...”！徐巧芯樂得掩嘴大笑：“啊！哈哈哈...”。影片瞬即引發熱議，徐巧芯本人留言還原現場對話：他是說“不想理妳”。



網友表示，王義川“立法院”、節目上那麼兇，私底下怎麼沒戰力了？”、“我一定要湊一句諧音成語：芯詼義冷”、“粉底川衹有一群人的時候才敢叫囂”、“這種人衹有身邊都是自己人的時候才會大聲，落單的時候乖到一個不可思議”、“難道是粉底液用得不夠多？”、“那個肚子那麼大卻沒一點度量嗎？”、“沒顏值、沒內涵、沒情商、沒水準，沒禮貌、沒風度、沒有幽默感”。



網友還對徐巧芯喊話，“巧芯，員工旅遊愉快”、“不要玩他啦”、“我就愛這麼衝的蜜獾”、“無敵芯芯”、“巧芯怎麼這麼調皮呢？但是我喜歡….哈哈哈”。