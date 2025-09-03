綠批洪扭曲　謝龍介：不需迴避光榮的抗戰史

藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月3日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨前主席洪秀柱出席北京九三大閱兵，不僅陸委會批評，民進黨也攻訐洪秀柱為中國大陸背書扭曲歷史。中國國民黨籍“立委”謝龍介3日表示，沒有所謂的扭曲歷史，不需要在台灣內部找敵人。就像賴清德沒有提抗戰，講的是終戰，不需要刻意擴大，也不需要迴避光榮的抗戰史。



洪秀柱今天出席北京九三大閱兵，引來陸委會批評。對此，洪在臉書作出回應，表示“參加九三紀念是緬懷先烈，民進黨不該用恐嚇阻止人民銘記歷史”。她想請問，參加紀念抗戰勝利、公開講一句“不忘歷史、不忘先烈”，也算“配合宣傳”嗎？



謝龍介3日接受媒體訪問表示，賴清德講終戰，不要刻意去擴大，但軍方經過8年抗戰取得勝利，是歷史上鐵的事實，所以也不需要迴避。兩岸之間，這10年來也在修正抗戰的說法，雖然雙方認知的事實有一段差距，但都在相互調整，我們擁有光榮的抗戰史，當然更不應該忘記。



謝龍介說，既然賴清德是“中華民國”的領導人，那更應該強調，尤其我們把“國防”預算要在2030年提高到GDP的5%，等於“國防”預算佔總預算將近50%，那對九三軍人節的闡述就應該更加重視，李登輝在抗戰勝利50周年也是表述抗戰。終戰是日本戰後所用的名詞，我們對這樣的各自表述予以尊重，但光榮的抗戰史，不應被磨滅。