台軍系社團自辦抗戰勝利紀念　力推兩岸和平

軍系社團在台北市中山堂前舉辦抗戰勝利80周年紀念大會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月3日電（記者 張嘉文）為紀念對日抗戰勝利80周年，軍系社團今天早上大集結，在台北市中山堂前舉辦紀念大會，除了紀念抗戰勝利也發表“復興中華民族偉大願景宣言”，盼承繼先賢精神，記取戰爭教訓，戮力推動兩岸和平，砥礪前行、共創榮光。



這場活動由中央軍事院校校友總會主辦，台灣各個軍系相關社團響應，十多位退役上將和上百位中、少將和軍官參與，包括前“國防部長”伍世文、退役陸軍二級上將陳鎮湘、退役空軍二級上將夏瀛洲、退役海軍陸戰隊二級上將季麟連等等，協辦的台北市政府由副市長林奕華代表出席，前台大校長管中閔也到場紀念，現場約500人出席。



活動由伍世文代表全體在抗戰勝利暨台灣光復紀念碑前，向抗戰犧牲軍民獻花致敬，還有重現四行倉庫抗戰精神的行動劇，詮釋八百壯士抗日精神，以及演唱抗戰歌曲，全場充滿濃濃的抗日氛圍。



會中發表的“復興中華民族偉大願景宣言”全文如下：



今年，值此紀念抗戰勝利與台灣光復八十周年之際，我們滿懷敬意地緬懷為國犧牲的先烈，在戰火中奮勇抗敵、守護家園；八十年後，我們更應承繼先賢們的精神，記取戰爭的教訓，戮力推動兩岸和平，砥礪前行、共創榮光。



歷史是一面鏡子，也是一份責任。中華民族自強不息，五千年來風雨無阻、薪火相傳。我們深知：衹有團結，才能興盛；衹有和平，才能繁榮。無論來自海峽兩岸，或散居五洲四海，身為中華兒女的我們，都應心手相連、同心同德，共同守護我們偉大的民族家業與文化資產。今天，我們以和平為橋，以文化為根，我們的宣言清楚、簡單、明瞭：第一、服膺“中華民國憲法”、捍衛“中華民國”；第二、堅定信仰三民主義、弘揚四維八德；第三、跨越黨派、地域、性別……，共同促進社會團結與和諧；第四、喚起民眾愛鄉愛國決心，全力支持政府依憲施政；第五、推動兩岸文化交流，堅定走向富強、民主的宏圖偉業。



我們深信，歷史因記憶而厚重，未來因奮鬥而光明。讓我們一同宣告：戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。復興強國之路，我們有共識､有共信，你我同行。歷史見證我們的堅定，也期許我們同赴事功、必底於成。