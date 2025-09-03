綠委駁賴柯政爭　稱衹有國民黨的馬王政爭

綠委鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月3日電（記者 張穎齊）第11屆“立法院”第4會期1日開始報到，預計19日開議。賴清德將循例邀請民進黨籍“立委”餐敘，媒體聚焦賴清德與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘是否有政爭？民進黨籍“立委”鍾佳濱3日表示，衹有中國國民黨才有馬英九與前“立法院長”王金平的政爭，各政黨都有不同意見的人表達看法，這是健康現象。



在新會期開議前，賴清德將分4批邀請各派系綠委餐敘，就議事運作、朝野議事攻防、總預算及地方民情進行溝通討論，時間點落在3日至12日間。而賴清德日前表態民進黨團要改組，但柯建銘堅持總召任期到明年2月1日。



鍾佳濱3日在“立法院”受訪表示，他很希望賴清德經常安排機會，跟黨團最前線的每個委員進行深度溝通，過去1年多來大家很辛苦，賴清德要帶領這個黨、這個“國家”，當然在第一線黨團成員的心聲，應該是賴首先要聽的，很期待未來有很多這樣的機會來互相交流。



媒體問是否有賴柯政爭？鍾佳濱說，過去的政爭，只聽過馬王政爭，還有特偵組的介入，那特偵組已經廢除了，當年的政爭是不當的運用，司法體制所造成的惡質的現象。目前各政黨不管是在朝或在野，大概都沒這個能耐去進行司法干預，因此所謂的政策討論，朝野各政黨都存在著，包括國民黨也有未來黨主席的競爭。他相信朝野政黨各自都有人出來表達，對時局的看法是健康的現象。