美撤銷台積電南京廠豁免　龔明鑫：影響輕

“經濟部長”龔明鑫3日在台南受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南9月3日電（記者 蔣繼平）美國政府近日宣布撤銷三星電子、SK海力士以及台積電在中國大陸工廠使用美國技術的特別豁免，未來相關企業必須逐案申請許可才能進行。台“經濟部長”龔明鑫3日在台南受訪表示，因為韓國也受影響且在中國大陸產能比例較高，台積電南京廠佔全部產能衹有3%，相對來講台積電受到的影響反而較輕。



台積電2日晚證實已接獲美國政府通知，台積電南京廠目前的“驗證後最終用途（VEU）”授權將於今年12月31日撤銷。台積電正在評估情況並採取適當的因應措施，包含與美國政府溝通，努力讓台積電南京廠營運不受影響。



龔明鑫3日上午到台南出席塑膠製品業者交流座談會。龔會前受訪表示，昨天台積電已有做說明，“經濟部”也有發表聲明，針對此案，他再度重申，原本是有綠色通道，不用申請，但現在也不是完全禁止，是變成逐批申請，申請過了才可以。



龔明鑫指出，同一時間，韓國三星與SK海力士也同樣受到影響，如果以在中國大陸產能的比例上來講的話，三星在中國產能佔總體兩成，SK海力士佔四成，那台積電南京廠佔全部產能衹有3%，這樣來講的話，台積電受到的影響反而較輕。



龔明鑫認為，這對台灣整體“國家”半導體競爭力，大概影響有限，不過台積電還是希望持續與美國政府溝通，這個部分若需要台灣政府協助的話，就會盡力的來協助。



媒體追問這與晶片關稅是否有連帶影響？龔明鑫回應，美國232條款現在還在調查期間，這部分主要是針對產品進到美國的情況，兩者是比較不一樣，是兩回事。