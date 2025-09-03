紀念抗戰勝利暨台灣光復　宋楚瑜致敬蔣銅像

為紀念抗戰勝利與台灣光復，親民黨主席宋楚瑜率親民黨員向蔣介石銅像致敬。（照片：親民黨提供） 中評社台北9月3日電／今日是抗戰勝利暨台灣光復80周年紀念日，同時也是九三軍人節。親民黨主席宋楚瑜率領黨公職與支持者前往中正紀念堂，向蔣中正銅像致意。宋楚瑜致詞表示，如果80年前，對日抗戰沒有取得勝利，不僅“中華民國”不復存在，台灣也不會重回“中華民國”版圖。他也現場高歌“台灣光復紀念歌”，呼籲大家要珍惜“中華民國”現在得來不易的和平與繁榮，同時也要常思量，思量要為台灣開創什麼樣的美好未來。



宋楚瑜下午也將前往忠烈祠，悼念在抗戰中英勇犧牲的將士與民眾。



宋楚瑜表示，若80年前沒有取得對日抗戰勝利，“中華民國”將不復存在，台灣更不可能重回“中華民國”版圖。他強調，台灣人不僅是台灣人，也是“中華民國國民”，必須重視台灣光復的歷史。



身為台灣省唯一民選省長，宋楚瑜回憶任內每年10月25日的台灣光復節，都會在南投中興新村舉辦慶祝酒會，從未中斷，特別在50周年時，更邀請各國駐台使節與會，展現國際社會對台灣光復的肯定。



宋楚瑜也分享自己的戰亂記憶，提到自己是名副其實的“抗戰寶寶”，幼年隨父母輾轉避難，親身體驗戰爭殘酷與和平可貴。



他提醒，1945年9月3日，日本在密蘇里艦上簽署投降書，承認《波茨坦宣言》與《開羅宣言》，明確規定台灣及澎湖群島歸還“中華民國”，成為國際公認的法理基礎。1952年《中日和約》亦再度確認，台灣居民屬於“中華民國”國民，歷史事實不容否認。



宋楚瑜強調，兩岸應共同珍惜抗戰勝利的成果。台灣在“中華民國”政府治理下，80年來走過威權、發展民主、創造經濟奇蹟，這是蔣中正與蔣經國兩代領導的重要貢獻。他也提醒年輕一代要銘記“台灣光復不能忘，八年血戰不能忘，民族精神不能忘，‘中華民國’不能忘，自由民主人權的價值不能忘。”最後，宋楚瑜呼籲全體民眾團結向前，為“中華民國”、為台灣、為兩岸和平持續努力。